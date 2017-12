Nog nooit waren er zoveel supermarkten open met oud en nieuw

ABN-topman Van Dijkhuizen: 'Ik wil ook wel eens een dagje thuiswerken'

10:53 Kees van Dijkhuizen is nu een jaar topman van ABN Amro, en de resultaten zijn goed. Maar het is ook wennen, geeft hij toe. Over omgaan met werkdruk, het imago van tussenpaus en Amerikaanse techreuzen. ,,Ik mis misschien een zekere ijdelheid."