Nog nooit zo veel huurwoningen verkocht als dit jaar

Pensioenfondsen, corporaties en andere grote beleggers hebben dit jaar een recordaantal huurwoningen verkocht. 46.000 huurwoningen wisselden van eigenaar, goed voor 8,5 miljard euro. Daarmee is de transactiemarkt met 63 procent gestegen ten opzichte van 2017, aldus vastgoedadviseur Capital Value.

Op de woningbeleggingsmarkt zijn dit jaar alle records gebroken, constateert de marktonderzoeker in zijn nieuwste onderzoek. Vier jaar geleden bedroeg de transactiewaarde nog ruim 3 miljard euro, inmiddels is dat dik 8 miljard. Niet eerder werden zo veel huurhuizen verkocht én niet eerder gingen zo veel grote portefeuilles van de hand als dit jaar.

De grootste overname dit jaar is die van de Delta Lloyd-portefeuille die werd overgenomen door vastgoedbelegger Vesteda. In één klap kwamen daarmee bijna 6000 huurwoningen en een kleine 800 huizen in aanbouw in handen van een andere belegger die ze overigens gewoon in de verhuur houdt. Ook Achmea, pensioenfondsen en corporaties hebben dit jaar flinke partijen van de hand gedaan.

De belangrijkste reden voor de beleggingen en overnames in de huursector: de krappe woningmarkt heeft de huren in korte tijd flink opgedreven, wat de huursector tot een interessante beleggingsmarkt maakt voor private, institutionele én buitenlandse beleggers. ,,Investeerders zijn zeer tevreden over het stabiele rendement op Nederlandse woningen, mede door de grote vraag’’, zegt Marijn Snijders van Capital Value.

Zorgwoningen

De interesse van beleggers beperkt zich niet alleen tot huurwoningen. Ook in zorgwoningen en studentenwoningen staken beleggers dit jaar meer dan ooit hun geld, blijkt uit de rapportage van Capital Value. Ter illustratie: in de zorgvastgoed is in amper zes maanden tijd het volume gestegen van 300 miljoen naar bijna 1 miljard euro nu. Zorgwoningen zijn inmiddels goed voor 11 procent van de totale woningbeleggingsmarkt. Ook de belangstelling voor studentenwoningen groeide in 2018 fors, merkt het marktonderzoeksbureau op. Met 734 miljoen euro maakt dit inmiddels 9 procent uit van de gehele woningbeleggingsmarkt.

Onlangs constateerde Capital Value al dat buitenlandse beleggers ‘ongekend veel’ investeren in Nederlandse huurwoningen. Internationale beleggers zouden de komende drie jaar nog eens ruim 12 miljard in huurwoningen willen investeren. ,,Dat er dit jaar zo veel huurwoningen zijn verkocht, is heel goed nieuws’’, vindt Snijders. ,,De verkoop van huurwoningen brengt geld in het laatje bij die beleggers om te investeren in nieuwbouw. Dat heeft alleen al dit jaar geleid tot het bijbouwen van 19.000 nieuwbouwhuizen. En dat is wat we nodig hebben om de problemen op de woningmarkt te lijft te gaan: nieuwbouw’’, reageert Snijders van Capital Value.