Nog vier jaar Trump, hoe erg kan het zijn? Misschien wel het begin van het einde

Sinds kort kijken we thuis de nieuwe VPRO-serie In ­Europa van Geert Mak. De schrijver blikt terug op momenten in de Europese geschiedenis die achteraf gezien bepalend blijken te zijn geweest voor de toekomst. Zo was er bijvoorbeeld de kaping van een Air France-toestel in 1994, waarbij de kapers voor het eerst geen eisen stelden, behalve dat ze naar Parijs wilden vliegen om zichzelf in de Eiffeltoren te boren. Hun plan mislukte, maar het is zo’n aankondiging in de wereldgeschiedenis die later, toen het op 9/11 echt gebeurde, een keerpunt in de wereldgeschiedenis bleek.