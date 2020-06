NS schrapt komende vijf jaar 2300 banen vanwege coronacrisis

Geld & Geluk Ylona: ‘We gingen vaak shoppen op Guam, een eiland op vier uur vliegen van de Filipijnen’

15:00 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Ylona en Sungmoon stapten vroeger in het vliegtuig naar een shopparadijs. In Nederland zit alles om de hoek.