Nu ook tweeverdieners financieel de klos: ‘Minima kennen klappen van de zweep beter’

Onderzoek: winkelleeg­stand afgenomen, laagste niveau in tien jaar

Het aantal leegstaande winkelpanden is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in tien jaar. Dat meldt marktonderzoeker Locatus, dat juist meer leegstand had verwacht als gevolg van onder meer personeelstekorten en de opgelopen inflatie. Vooral de horeca leverde ruimte in, de speelgoedbranche breidde juist uit. Directeur onderzoek bij Locatus Gertjan Slob denkt wel ‘dat de bodem bereikt is’.

9 januari