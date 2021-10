OESO: wereldwijde deal over minimumbelasting voor multinationals

Veel mensen hebben geen idee waarom groene stroom duurder is

9:04 Bijna een op de drie Nederlanders heeft geen idee waarom groene stroom duurder is dan grijze stroom. Nog eens een op de vijf denkt dat het duurder is om groene stroom op te wekken, blijkt uit onderzoek van het Zwolse zonnepanelenbedrijf Zonneplan. Maar dat laatste klopt helemaal niet, zegt Frank Breukelman van Zonneplan. ,,Het tegendeel is waar.”