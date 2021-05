Oliebedrijven zitten in een spagaat tussen fossiele en duurzame energie

Het is moeilijk te zeggen voor wie de schok het grootst was deze week. Dinsdag kreeg de Amerikaanse oliereus ExxonMobil van de aandeelhouders een stevige tik. De activistische aandeelhouder Engine No 1, die wil dat ExxonMobil meer en sneller op verduurzaming inzet, kreeg het voor elkaar dat de aandeelhouders instemden met de benoeming van twee door hen voorgestelde commissarissen. De oliegigant had in de maanden voor de aandeelhoudersvergadering al 35 miljoen dollar uitgegeven in een campagne om de benoeming tegen te houden.