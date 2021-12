‘Om Duitsland groener te krijgen, kan industrie niet langer wegkijken’

Siegfried Russwurm is bijna een jaar voorzitter van het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Dat is een verbond van brancheverenigingen dat ongeveer 100.000 industriële ondernemingen in Duitsland vertegenwoordigt, met in totaal 8 miljoen werknemers.

Bij zijn aantreden was de 58-jarige ingenieur een stuk positiever over de coronacrisis dan nu. ,,De discussie is scherper en ongeduldiger geworden. Daarover maak ik me zorgen. De industrie kan niet wegkijken’’, spreekt Russwurm in het gezelschap van een groep internationale journalisten.

Delicaat dossier

Russwurm, ook president-commissaris van staalgigant ThyssenKrupp, doelt vooral op de ingrijpende coronamaatregelen op de werkvloer, zoals de invoering van de 3G-regel: personeel moet gevaccineerd, genezen verklaard of getest zijn om in een fabriek of op kantoor te mogen werken. Naast de coronastorm moet de nieuwe Duitse regering, die waarschijnlijk op 9 december wordt geïnstalleerd, zich ook bekommeren om een andere delicaat dossier: de klimaatpolitiek.

Volledig scherm Siegfried Russwurm. © AFP

Russwurm laat er geen misverstand over bestaan dat politiek en industrie elkaar harder nodig hebben dan ooit. ,,Duitsland moet de industrie meekrijgen om klimaatverandering tegen te gaan. Niet alleen binnen de industrie moet de CO2-uitstoot naar beneden gebracht worden, maar ook in andere sectoren daaromheen. Het combineren van beslissingen die economie en klimaat aangaan, is daarom noodzakelijk. Maar de politiek moet die beslissingen dan wel vertegenwoordigen.’’

Ambitieus klimaatbeleid

Erg overtuigd lijkt Russwurm nog niet van de beoogde minister van economie Robert Habeck, medepartijleider van de Groenen. ,,Hij moet laveren tussen twee uitersten: de economische belangen van Duitsland en een erg ambitieus klimaatbeleid.’’

Over Scholz, die waarschijnlijk bondskanselier wordt, is Russwurm iets positiever: ,,hij kent de argumenten van de industrie; al hadden we in zijn laatste jaren als minister afgesproken om het oneens te zijn, bijvoorbeeld over de belastingen.’’

De Duitse industriebaas is te spreken over het in november gepresenteerde regeerakkoord van 177 pagina’s. ,,Daarvan gaat genoeg ambitie uit. Er zijn veel dingen opgeschreven die we ondersteunen, maar een paar dingen hadden in mijn ogen concreter gekund, zoals gerichte investeringen. Bepaalde zaken kun je ook niet in vier jaar tijd bereiken.’’

Klimaatneutraal

Om in 2050 klimaatneutraal te worden moet Duitsland om te beginnen overschakelen op hernieuwbare energie. Over negen jaar moet energie in Duitsland voor 80 procent komen uit zonne- en windenergie, zo staat in het regeerakkoord. ,,Wanneer we de infrastructuur snel opbouwen voor groene transportmiddelen, houd ik dat voor mogelijk.’’ Daarvan hoopt ook Nederland te profiteren. Deze zomer sloten beide landen een innovatiepact om in hun industrieën het gebruik van waterstof aan te jagen.

Russwurm: ,,Daarnaast willen we ook een energie-importeur worden. In Afrika leven honderden miljoenen mensen dagelijks van petrochemische producten. We moeten hen helpen de energietransitie te versnellen.’’

Voor welke duurzame toepassingen de Duitse industrie moet kiezen, weet Russwurm niet precies. ,,Als ingenieur ben ik sceptisch over puur en alleen waterstof of ‘groene’ ammoniak. We moeten de opties vergelijken en de markt laten beslissen; het liefst door samen te werken met de andere 26 lidstaten in de Europese Unie.’’