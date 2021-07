Omzet Intel stagneert ondanks chiptekort

Geluidswal van de toekomst brengt studenten winst in Cleantech Battle in de Stedendrie­hoek

18 juni De finale van de Cleantech Battle 2021 is gewonnen door vier studenten van de HAN University of Applied Sciences. Zij troefden vier andere studententeams van Hogeschool Saxion en Aventus Apeldoorn af in de wedstrijd waarin het draait om innovatieve ideeën op het gebied van schone technologie. De wedstrijd in de Stedendriehoek wordt jaarlijks georganiseerd door de Cleantech Regio.