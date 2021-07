Omzet Jumbo blijft groeien, La Place blijft ver achter

De grootste groei zat opnieuw in online: 50 procent meer omzet dan de eerste jaarhelft van 2020. Door corona gingen veel meer klanten online boodschappen bestellen. Jumbo telt inmiddels twaalf distributiecentra speciaal voor het verwerken van de online bestellingen. Dit jaar opent de Brabantse supermarktformule nog eens vier nieuwe centra. Voor de zakelijke onlinemarkt werkt Jumbo inmiddels samen met groothandel Makro.

Ondanks de groei van e-commerce worden er ook nieuwe winkels (23) geopend, maar dan gaat het vooral om uitbreiding van Jumbo in België en de binnensteden. Jumbo opende in 2019 het eerste filiaal in Vlaanderen en volgens topman Frits van Eerd zijn de zuiderburen erg te spreken over zijn winkelconcept. ,,De resultaten zijn boven verwachting en het enthousiasme van Belgische klanten is buitengewoon groot. Inmiddels zijn elf Jumbo's geopend in België. In het tweede halfjaar van 2021 verwachten we verder te groeien naar circa twintig winkels. De ambitie om binnen vijf jaar door te groeien naar honderd winkels in België blijft overeind.’’

Minder omzet La Place

Foodserviceformule La Place, ook onderdeel van de Jumbo-familie, doet het door aanhoudende coronamaatregelen een stuk minder florissant. De omzet in de eerste helft van dit jaar blijft steken op 13 miljoen euro, een daling van maar liefst 60 procent ten opzichte van vorig jaar. Jumbo besloot eerder dit jaar een samenwerking aan te gaan met horecaspecialist Vermaat Groep, die de exploitatie van 44 La Place-restaurants heeft overgenomen. Vermaat gaat het restaurantconcept verder ontwikkelen, Jumbo blijft eigenaar van het merk La Place (inclusief zes eigen restaurants en vier stationslocaties).

Het Brabantse familiebedrijf heeft opvallende plannen met gemaksformule La Place Expres. Het bedrijf spreekt de ambitie uit om komende jaren honderden nieuwe La Place-locaties te openen in binnen- en buitenland, waaronder een fors aantal Express-vestigingen. Het gaat dan om kleinere locaties in steden, zoals drukke winkelgebieden. Zo zijn er onlangs La Place Express-vestigingen geopend op het Centraal Station in Utrecht en aan de Rotterdamse Coolsingel. Van Eerd: ,,Dit format is een sterk antwoord op de groeiende vraag naar verse en gemakkelijke voeding en dranken voor onderweg of snelle consumptie ter plekke.”

Volledig scherm Eigenaar Jumbo wil de formule van La Place (en La Place Express) flink uitbreiden, onlangs werd in het treinstation van Kopenhagen dit La Place-restaurant geopend. © La Place/Jumo

De Jumbo-ceo merkt op dat veranderingen in de markt zich als gevolg van de coronapandemie lijken te versnellen. De verkopen via online hebben een enorme vlucht genomen en er is sprake van een groot aantal nieuwe, veelal internationale toetreders in de markt voor flitsbezorging in de grote steden, zoals Getir en Gorillas. Frits van Eerd: ,,Er is volop dynamiek in de markt, met nieuwe concurrenten en toenemende prijsdruk vanwege schaarste aan grondstoffen. Daarom moet je kritisch naar je businessmodel blijven kijken en indien nodig aanpassingen doorvoeren.”



In de praktijk betekent dit onder meer dat Jumbo meer gaat investeren in thuisbezorging en vanaf september de winkelorganisatie aanpast. De winkels brengen een scheiding aan tussen medewerkers die zich op klanten en service toeleggen en collega's die ervoor zorgen dat alles achter de schermen goed functioneert. Vakbonden waarschuwden eerder dat Jumbo deze scheiding gebruikt om sommige (chefs)functies te schrappen en de lonen te verlagen.

