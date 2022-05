Omzet PostNL daalt door wegvallen effecten corona

De omzet van PostNL is in het eerste kwartaal gedaald. Dat komt onder meer doordat in dezelfde periode vorig jaar meer pakketten werden verstuurd vanwege de coronapandemie. Ook de hoeveelheid brieven liep terug omdat vorig jaar nog veel uitnodigingen voor een coronavaccinatie bij mensen thuis werden afgeleverd.

Het aantal verzonden pakketten daalde naar 87 miljoen, tegen de 108 miljoen van een jaar eerder. Afgezien van het corona-effect stijgt het pakketvolume nog wel, legt topvrouw Herna Verhagen uit. PostNL verwacht de komende tijd wel de impact te voelen van de oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China. Die brengen extra algemene economische onzekerheid en prijsstijgingen.

PostNL zag een verschil in de ontwikkeling van het volume rond het begin van de oorlog in Oekraïne. Of dat effect daadwerkelijk werd veroorzaakt door de oorlog is volgens Verhagen niet duidelijk omdat de coronamaatregelen rond die tijd ook verder zijn versoepeld. Nederlandse consumenten gaven daardoor mogelijk in verhouding weer meer geld uit in de horeca en bezochten vaker een winkel.

De opbrengsten van PostNL daalden in het eerste kwartaal met 16 procent naar 806 miljoen euro. De nettowinst daalde met 88 procent tot 16 miljoen euro. Het wordt voor het postbedrijf een ‘uitdagender jaar dan eerder voorzien’, aldus Verhagen. PostNL heeft zijn winstprognose daarom verlaagd naar 170 miljoen tot 210 miljoen euro. Eerder rekende het bedrijf op een winst tussen de 210 miljoen en 240 miljoen voor aftrek van onder meer belastingen.

Misstanden

Verhagen kon niets nieuws zeggen over de vermeende misstanden bij de Belgische tak van het bedrijf. Er zou daar onder meer te jong personeel worden ingezet. De topvrouw herhaalde dat het ‘iets is wat ons heel erg raakt’ en zei zich niet in de berichten te herkennen. ,,Dat maakt het extra pijnlijk”, aldus Verhagen.

Het bedrijf voert al ‘100 procentscontroles uit’ en daarbij worden alleen kleine onregelmatigheden gevonden zoals dat een medewerker zijn paspoort of ID-kaart niet bij zich heeft. Personeel in Nederland en België wordt regelmatig bijgepraat over de kwestie. Veel medewerkers voelen zich aangesproken en hebben vragen, vertelt Verhagen. Van de ongeveer 53.000 medewerkers van PostNL zijn er bijna 2400 werkzaam in België.