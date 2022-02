Onder het juk van de hypotheek en andere vaste lasten gaan veel kansen voorbij

Spijt. Als je met mensen over hun loopbaan praat, dan gaat het daar vaak over. Met name de dingen die ze níet hebben gedaan, leiden tot spijt. Blijkbaar hebben we onszelf verstrikt in een web van hoe het hoort, dat we in ruil daarvoor gemakkelijk onze eigen idealen in de ijskast zetten. Als je dat maar lang genoeg doet, dan leidt dat vroeg of laat onherroepelijk tot spijt. Omdat je de tijd niet kunt terugdraaien, is spijt een vrij nutteloze emotie. Tenzij die spijt als voedingsbodem voor een betere toekomst wordt gebruikt. Dan kan hij veel waard zijn.