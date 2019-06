Ondernemers blij met pensioenakkoord

Omzet winkeliers verder omhoog

0:31 Nederlandse winkeliers hebben in het eerste kwartaal van het jaar hun omzet in doorsnee met 3,4 procent zien stijgen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral winkels gericht op de woningmarkt, zoals de doe-het-zelf-zaken en de meubelwinkels, boekten een hogere omzet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).