Ondernemers maken zich zorgen om leegstand in de Markthal: ‘We worden hier langzaam verteerd’

Wie deze dagen door de Markthal loopt, wordt niet bepaald vrolijk. In deze ooit zo levendige publiekstrekker aan de Binnenrotte staan veel van de 92 verkoopunits leeg, en hier en daar is zelfs een heel blok van vier kramen zonder ‘bewoner’. Sommige hebben een tijdelijke invulling gekregen, of zijn voorzien van een bordje ‘te huur’, dat op de neergehaalde luifel is geplakt. Van de oorspronkelijke ondernemers is nog maar een handjevol over.



Zoals Carlo Ladage, van de gelijknamige patatkraam, die nog wel aanloop heeft. ,,Het is heel ernstig. Er is heel veel dicht, en de uitbaters komen ook niet meer terug. Eigenaar Klépierre doet er veel te weinig aan. Ik blijf, want ik heb een vierjarig contract. Maar als dat niet zo zou zijn en als ik zie hoe mensen hier worden behandeld, dan had ik direct m'n biezen gepakt.’’