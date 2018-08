‘Onderzoek naar marktmanipulatie door Elon Musk’

Musk slingerde de tweet de wereld in terwijl de beurshandel nog volop gaande was. Hij sprak in het bericht van 420 dollar per aandeel, wat flink hoger is dan de 340 dollar dat het aandeel nog waard was nét voordat Musk de tweet verstuurde.

Niet geheel verrassend: de prijs van het aandeel schoot omhoog met 11 procent. De handel in het aandeel werd tijdelijk stilgelegd. Even werd gedacht dat het Twitter-account van Musk mogelijk was gehackt. Na een officiële bevestiging - in een tweet gericht aan het personeel - werd de handel toch weer opgepakt.

Een onverantwoorde actie van Musk, zegt Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters tegen nieuwszender BNR. Dat er gedacht wordt aan marktmanipulatie is volgens hem 'logisch terecht'. Maar of er daadwerkelijk sprake is van marktmanipulatie is volgens het voormalig bestuurslid van de financiële waakhond AFM voorbarig.

Dat zal volgens Koster onderzocht worden door de Amerikaanse beurswaakhond. ,,Musk zal moeten aantonen dat hij de financiering rond heeft. Uit een rondgang langs de grote Amerikaanse banken blijkt dat zij in elk geval van niets weten."

De Amerikaanse nieuwszender CNBC sprak met een oud-bestuurslid van toezichthouder SEC, Harvey Pitt. In dat interview nam Pitt voorzichtig de woorden marktmanipulatie en fraude in de mond. Hij sprak daarover in algemene termen, maar hij zei wel te veronderstellen dat SEC onderzoek gaat doen.

Het is niet voor het eerst dat Musk zegt zijn bedrijf van de beurs te willen halen. Vorig najaar riep hij dat ook al. Of Musk de investeringen inderdaad al rond heeft, zal moeten blijken. De zakenkrant Financial Times meldde onlangs op basis van betrouwbare bronnen dat het Saoedische staatsinvesteringsfonds zou zijn ingestapt in de Amerikaanse autobouwer. De Saoedi's zouden een belang hebben opgebouwd van 3 tot 5 procent. Dat zou 2 miljard dollar beschikbaar hebben gesteld.

Imago

Musk roept de laatste tijd vaker opmerkelijke dingen. Nog geen maand geleden maakte de Tesla-baas een uitglijder door een van de duikers die deelnam aan de redding van de grotjongens in Thailand uit te maken voor een pedofiel.

Ook blafte hij een paar maanden geleden beursanalisten af die tijdens een conference call kritische vragen stelden over de zwaar tegenvallende resultaten van Tesla. Musk sprak van 'saaie, idiote vragen' en verbrak de verbinding.

Tot voor kort had de steenrijke oprichter van betaaldienst PayPal, ruimtevaartbedrijf SpaceX en SolarCity vooral aanhangers die hem bewonderen om zijn visionaire ideeën, maar de reputatie van deze wonderboy begint snel af te brokkelen.

De SEC zou Elon Musk overigens al op de korrel hebben. Een klokkenluider heeft volgens Bloomberg bij de toezichthouder aangeklopt omdat de autofabrikant productiecijfers van de Tesla Model 3 heeft gemeld die tot wel 44 procent hoger liggen dan in werkelijkheid.

De producent van batterijauto's kampt al langere tijd met een cashflowprobleem. Ook is er in de afgelopen vijftien jaar nog nooit winst gemaakt. De afgelopen maanden deden er zelfs geruchten de ronde over een mogelijk faillissement. Vorige week rapporteerde Tesla over het tweede kwartaal nog een recordverlies.