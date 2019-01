Online supermarkt Picnic gaat ook op zondag bezorgen

Geld en Geluk ‘We krijgen 927,10 euro kinderbij­slag per kwartaal’

21 januari In de wekelijkse rubriek Geld&Geluk spreken huisgenoten openlijk over hun financiën. Elize en Leo wonen in een herenhuis in Gouda met Laurens (6), Isabel (4), Odile (1) en Olivia (0). Naast de vaste lasten blijft er genoeg over om er netjes bij te lopen. Helaas is de auto te klein.