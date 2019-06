Onno Hoes nieuwe voorzitter makelaarsorganisatie

Hoes was tien jaar lang gedeputeerde in Noord-Brabant en daarna van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht. Hij vertrok daar nadat ophef was ontstaan over beelden die omroep PowNed uitzond van privéafspraken van Hoes met een 21-jarige man. Hij was toen nog samen met theaterproducent en presentator Albert Verlinde. Daarna werd Hoes waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer.