Onrust coronavirus pijnigt pensioenfondsen

Nederland­se industrie laat opleving zien, China en Italië stevig onderuit

13:21 De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn in februari verbeterd ten opzichte van een maand eerder. In China en Italië liep de bedrijvigheid als gevolg van de uitbraak van het coronavirus hard terug, zo valt op te maken uit de inkoopmanagersindex uit verschillende landen.