Ontbijtkoekproducent Peijnenburg heeft sinds kort een waarschuwing op de verpakking van de zero repen. In die producten zit de zoetstof xylitol. Dat kan dodelijk zijn voor dieren.

Michelle Prudon uit Lelystad kwam er op een heel pijnlijke manier achter. Haar hond Bruno smikkelde van de reep die haar kinderen die middag op de eettafel hadden achtergelaten.

Toen ze die avond thuiskwam, was Bruno doodziek. Ze bracht hem in paniek naar de dierenarts en had de hoop dat hij wel weer zou opkrabbelen. Drie dagen lang vocht hij voor zijn leven, tevergeefs. 12 juni overleed hij, op 11-jarige leeftijd. ,,We hebben zo gehuild. De kinderen waren er ook helemaal kapot van. We hadden er geen idee dat dat zo gevaarlijk kon zijn. Dan hadden ze het natuurlijk nooit op tafel laten liggen”, zegt Prudon.

Volledig scherm De zoon van Michelle toen Bruno nog leefde. © prudon

Boos

Boos en verdrietig trok ze aan de bel bij Peijnenburg: hoe kon zoiets gebeuren?! Al snel ontdekte ze dat Bruno niet de enige hond was die na het eten van een stukje ontbijtkoek was overleden. Dat weekend was ook een andere hond ziek geworden én overleden.. ,,Vreselijk toch?!"", zegt Prudon terugblikkend.

Peijnenburg was zelf ook hevig van het nieuws geschrokken, weet de hondeneigenaar. Ze boden haar tijdens het telefoongesprek aan om de rekening van de dierenarts van 3500 euro te betalen en eventueel van een nieuwe hond. Voor dat laatste bedankte ze, maar waar ze wel op inging was het aanbod om een gesprek te hebben met de directeur.

Samen met een andere gedupeerde hondeneigenaar, Carlos van As uit Schiedam, toog ze een paar weken later naar het hoofdkantoor. Ook Van As' hond Roy was de ontbijtkoek zero fataal geworden. De directie beloofde in dat gesprek een waarschuwing op de repen te plaatsen.

Sinds kort staat de boodschap op de producten. Voor Prudon is daarmee de kous af. ,,Ik kan niet de rest van mijn leven hiermee bezig zijn. We missen Bruno nog elke dag en we hopen dat dit lot andere honden en hun baasjes bespaard blijft."

Van As is inmiddels een petitie gestart om meer producenten zo ver te krijgen dat zij op hun verpakkingen waarschuwen voor het gevaar van xylitol.

Peijnenburg heeft nog niet gereageerd.

Volledig scherm De vrolijke viervoeter Bruno © Michelle Prudon