Onverwacht: Apple verkocht afgelopen kwartaal méér iPhones

Apple verkocht 52,2 miljoen iPhones, 3 procent meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Daarbij viel op dat ook de relatief dure iPhone X het goed deed, aldus Apple. De totale omzet steeg met 16 procent naar 61,1 miljard dollar. Onder de streep bleef in dit tweede kwartaal van Apple's gebroken boekjaar 13,8 miljard dollar over, tegen een nettowinst van dik 11 miljard dollar een jaar terug.



Topman Tim Cook sprak van het beste tweede kwartaal voor Apple ooit. Zoals op de financiële markten al een beetje werd verwacht kondigde Apple ook aan 100 miljard dollar extra aan aandelen te zullen inkopen. Ook gaat het kwartaaldividend met 16 procent omhoog, om aandeelhouders te belonen.

Zorgen

Recent waren veel kenners zich juist erg zorgen gaan maken over de vraag naar iPhones. Er gingen zelfs al geruchten dat Apple de productie van de iPhone X zou willen afbouwen. Die angst was vooral ingegeven door een zeer tegenvallende prognose van de Taiwanese chipgigant TSMC. Dat is 's werelds grootste maker van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei.



Apple zelf blijft evenwel positief, ook in zijn verwachtingen. De omzetvoorspelling voor het lopende kwartaal bij Apple is bijvoorbeeld ook weer hoger dan de meeste analisten hadden voorzien.