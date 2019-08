Onverwachte krimp voor Britse economie

De Britse economie is in het tweede kwartaal onverwacht met 0,2 procent gekrompen. Het is het slechtste economische cijfer sinds zeven jaar.

Het gaat om de eerste krimp op kwartaalbasis sinds 2012, zo komt naar voren uit cijfers van de Office of National Statistics (ONS), het Britse statistiekbureau . Dat betekent een forse tegenvaller voor het optimisme over de Britse economie (na brexit) van de pas aangetreden Britse premier Boris Johnson.

Economen hadden de krimp niet zien aankomen. Zij gingen over het algemeen uit van een stabilisering van de Britse economie, maar nu doemen zwarte scenario's op. Het Verenigd Koninkrijk lijdt duidelijk onder de brexitperikelen. Die zorgen voor veel onzekerheid en dat zit de economie in de weg. In het eerste kwartaal was nog sprake van 0,5 procent groei maar volgens economen zou dat vooral zijn veroorzaakt door preventief hamsteren door productiebedrijven, uit vrees voor schaarste aan grondstoffen bij een harde brexit.

Pond

Volgens een woordvoerder van het ONS zit de pijn in de dreigende sluiting van autofabrieken, in de dienstensector en in de bouw. De waarde van het Britse pond ging vanochtend omlaag na het bekend worden van de slechte cijfers.

Ondertussen groeit de politieke onzekerheid nu premier Boris Johnson heeft gesuggereerd dat hij hoe dan ook zal aanblijven tot 31 oktober, dus ook als hij een motie van wantrouwen in het Lagerhuis aan zijn broek krijgt. Naar verwachting wil de Labour-oppositie volgende maand met zo'n motie komen. Johnson wil nu een brexit garanderen en pas ná 31 oktober verkiezingen uitschrijven, zo heet het.

Volgens Britse media is dat kunstje bedacht door de omstreden Dominic Cummings, de speciale adviseur die eerder een grote rol speelde in de verrassende uitslag van het brexitreferendum. De Britse krant The Guardian meldde dat Cummings ook binnen de Conservatieve Partij problemen heeft met zijn strategie en dat hij een ‘terreurbewind’ zou voeren om op 31 oktober hoe dan ook de EU te verlaten.