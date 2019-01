‘Onze drang naar alsmaar goedkoper kent slachtoffers’

Online is het lekker gemakkelijk prijzen vergelijken. Je vindt een mooie zwarte broek van merk X in model Y, en googelt snel even of die in een andere webshop nog goedkoper is. En natuurlijk check je ook of je een exemplaar kunt vinden dat erop lijkt, maar veel minder kost. Niet omdat je die eerste broek niet kunt betalen, of omdat de prijs onredelijk is. Maar omdat een verstandige consument nu eenmaal prijzen vergelijkt. Prijsbewust heet dat. Waarom zou je niet voor de allergoedkoopste optie gaan?



Nou, er zijn wel een paar redenen te bedenken. Die race to the bottom kent namelijk zijn slachtoffers. Om de prijs te drukken, laten veel producenten hun spullen maken in lagelonenlanden. De werknemers verdienen soms niet meer dan een paar euro per dag, onder slechte arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid is niet uitgesloten. Bovendien is er in die landen vaak nauwelijks milieuwetgeving waardoor de productie daar veel vervuilender is. En dan moeten de spullen ook nog eens naar de andere kant van de wereld worden vervoerd, wat weer energie kost.



Onze drang naar alsmaar goedkoper werkt bovendien criminaliteit in de hand, zo blijkt uit cijfers van de Consumentenbond. De bond liet vorig jaar maar liefst 4500 criminele websites offline halen en spreekt van een plaag. Deze, vermoedelijk Chinese, criminelen kopen Nederlandse domeinnamen op en plaatsen daar goedkope producten op. De spullen worden helaas nooit geleverd of zijn hartstikke nep. Een val voor de typische prijsbewuste Nederlander. Want zoektermen als 'goedkope Nikes' of 'Apple goedkoop' leiden je naar deze criminele webshops.



Gelukkig heeft de Consumentenbond wat tips om de criminelen te ontmaskeren, zoals: let op de omschrijvingen van de producten - die zijn vaak in gebrekkig Nederlands - en check of er contactgegevens op de website staan. Ik adviseer iets heel anders: ga niet altijd voor de allergoedkoopste optie (tenzij je een heel klein inkomen hebt ). Die Chinese criminelen spelen slim in op onze gierigheid. Het is effectiever om je eigen gedrag onder de loep te nemen, dan te proberen gewiekste onderwereldfiguren te slim af te zijn.



Deze tip zal de Consumentenbond me niet in dank afnemen; daar zijn ze gek op prijzen vergelijken. Zo hebben ze hun eigen energievergelijker. En tijdens Black Friday, twee maanden geleden, sprak een woordvoerder nog: ,,Laat je niet te snel verleiden tot impulsaankopen en vergelijk de prijzen. Een Black Friday-aanbieding kan elders nog altijd goedkoper zijn.” Inderdaad het kan altijd nog goedkoper. Maar de kans is groot dat iemand anders daar de prijs voor betaalt.