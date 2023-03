Ook Essent heeft nu vaste contracten onder het prijsplafond

Harm (66) uit IJsselmui­den werkt maar liefst 53 jaar bij dezelfde baas: ‘Dit is een unicum’

In het jaar dat voor het eerst reclame op televisie is en The Beatles stoppen, stapt Harm Koster uit IJsselmuiden een tuinderij binnen. Als 13-jarige zoekt hij een bijbaan, en krijgt die. Pas 53 jaar later vertrekt hij weer bij dezelfde baas: als pensionado. ,,Tel ik alle uren bij elkaar op, dan leidde ik een extra leven.”