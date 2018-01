Ook voor doorstromer wordt Randstad te duur

De hoge huizenprijzen in de Randstad worden een probleem voor doorstromers. Vooral in de grote steden is steeds moeilijker een betaalbaar huis te vinden.

Dat constateert hypotheekadviseur De Hypotheker aan de hand van gegevens van de eigen kantoren. Daarmee is de doorstromer, iemand die van een koopwoning naar een koopwoning gaat, na de starter de tweede groep die in de knel raakt door de gespannen huizenmarkt in met name de grote steden.

Door de stijgende huizenprijzen komen doorstromers minder vaak in aanmerking voor een hypotheek met NHG-garantie. Dat maakt de hypotheek duurder. In de grote steden is ook een tekort aan geschikte en betaalbare woningen voor de doorstromers. Zij zoeken hun heil daarom steeds vaker in randgemeenten. Met als gevolg dat daar de prijzen ook oplopen.