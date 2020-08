Oorlog in brillenland: invallen bij moederbedrijf Pearle om conflict rond overname

Dat bevestigt het moederbedrijf van ketens als Pearle en Eye Wish na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

EssilorLuxottica, eigenaar van merken als Oakley en Ray-Ban, wil GrandVision overnemen maar heeft sinds kort een hoogoplopend conflict over die deal. Het Frans-Italiaanse bedrijf wil het fijne weten van de manier waarop zijn overnameprooi is omgesprongen met de coronacrisis, maar stelt dat GrandVision geen openheid van zaken geeft. EssilorLuxottica vermoedt dat er bewust informatie achter is gehouden over de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijf. De onderneming spande onlangs een rechtszaak aan tegen GrandVision om informatie los te krijgen.

Servers

Mogelijk relevante informatie stond op servers van GrandVision. Van die gegevens is nu een back-up gemaakt die in handen is van een onafhankelijke derde partij. Hetzelfde gebeurde bij investeerder HAL, dat een meerderheidsbelang heeft in GrandVision en die aandelen aan EssilorLuxottica zal verkopen.

GrandVision en HAL zijn het pertinent oneens met de beschuldigingen van EssilorLuxottica. Ze stellen alle afspraken over de verkoop na te zijn gekomen.

7 miljard euro

Naar verluidt was er ook een inval bij grootaandeelhouder HAL in Rotterdam. De overname waardeert GrandVision op 7 miljard euro. HAL dat ruim driekwart van de aandelen heeft zou bij verkoop 5,5 miljard ontvangen. Hoewel de overname vorig jaar al is beklonken, is hij nog niet afgerond. Dat komt onder andere doordat de Europese mededingingsautoriteiten vragen hebben of de marktmacht van de combinatie niet te groot wordt.

