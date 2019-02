Op zoek naar nieuwbouwhuis? Dat is dan 386.400 euro (gemiddeld)

,,Het resultaat kan zijn dat de prijsontwikkeling zich in de eigen staart gaat bijten", merkt de woningmarktdeskundige op. In vierde kwartaal van vorig jaar was al een duidelijke afnemende groei of zelfs stagnatie te zien in de ontwikkeling van de prijzen van bestaande woningen in Amsterdam en Rotterdam. ,,Dat is voor het eerst sinds 2013. Of daar het plafond van prijsstijgingen is bereikt, zal het komend half jaar duidelijk moeten worden.”



Door al die stijgende prijzen moeten in elk geval starters en middeninkomens vaker een woning aan hun neus voorbij laten gaan. ,,Die ontwikkeling zien we het laatste anderhalf jaar steeds meer terugkomen. Voor die groepen is het bijna niet meer te financieren en dat ondermijnt hun vertrouwen in de woningmarkt", aldus Boelhouwer. Dat is terug te zien in de cijfers van het aantal transacties. Zo registreerden het Kadaster en de makelaarsclub NVM vorig jaar voor het eerst sinds 2013 weer minder verkopen dan in het daaraan voorafgaande jaar. Het gaat om een daling van zo'n 10 procent op jaarbasis.



Voor de doorstromer lijkt het allemaal een stuk minder dramatisch op de woningmarkt. De huizenverkopers die bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog met een huis onder waarde zaten (waarbij de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis) kunnen nu opgelucht ademhalen. De huizenprijzen hebben de waarde van het huis flink opgestuwd. Bij sommige woningbezitters heeft een mogelijke restschuld zelfs plaats gemaakt voor een flinke overwaarde op het huis. Hier plaatst Boelhouwer overigens wel een kanttekening bij: ,,De lagere instroom van starters beperken de verkoopkansen van doorstromers in lagere en middeldure prijs op kortere termijn.”