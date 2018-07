Op zoek naar starterswoning? Sla de 25 grootste steden maar over

Steden als Amersfoort, Apeldoorn, Enschede, Dordrecht of Arnhem staan misschien niet heel hoog op het woonwensenlijstje van de gemiddelde starter, toch is het geen gek idee om daar rond te kijken. Het lijkt erop dat in deze steden de koopkansen relatief gezien het grootst zijn.

Economen van ING keken naar alle te koop staande woningen en gingen uit van een maximale vraagprijs van 230.000 euro voor samenwonende starters. Dit is het bedrag dat een gemiddeld startersstel – onder de 35 jaar en een gezamenlijk bruto-inkomen van 52.100 euro – maximaal kan financieren.

De uitkomst van hun onderzoek: in heel Nederland kan zo'n stel kiezen uit 27.000 woningen en daarvan staat slechts een fractie – 6.000 om precies te zijn – in een van de 25 grootste steden. ,,Het startersstel is wat betreft het huidige aanbod dus grotendeels aangewezen op kleinere steden en dorpen", concluderen de economen.

Beperkt

Alleenstaande starters hebben nog minder keus, zo blijkt. Met hun inkomen kunnen zij minder dan 7.500 woningen van het totaal online aanbod financieren (7 procent). Een heel minimaal aantal daarvan staat in de 25 grootste steden: zo'n 1.400 woningen in de grootste steden zijn voor hen betaalbaar.

Starters die ondanks deze conclusies tóch willen vasthouden aan een woning in een van de vier grote steden, maakt de meeste kans in Den Haag. ,,Daar is de concurrentie voor starters het kleinst", schrijven de ING-economen. Aan Amsterdam en Utrecht hoeven starters eigenlijk niet te beginnen. De inschatting is dat er per starterswoning gemiddeld meer dan tien potentiële kopers een bod willen uitbrengen. Ook in steden als Leiden, Haarlem en Eindhoven is de concurrentie groot.

Quote Ondanks het aantrekken van de bouw zal krapte voor starters nog wel een tijd hoog blijven Economisch Bureau ING Overigens is er niet alleen concurrentie van andere starters: ook particuliere beleggers en doorstromers staan klaar om mee te bieden op starterswoningen. Wil de starter kans maken, dan zal hij een aardig inkomen én flink spaarbedrag moeten meenemen, aldus het ING Economisch Bureau.



Die conclusies sluiten aan bij wat het Hypotheken Data Netwerk, een initiatief van verschillende hypotheekaanbieders, al eerder signaleerde. Starters moeten nu al een bedrag van 39.000 euro meenemen voor hun eerste huis en de prijs van het huis dat zij kopen, is gemiddeld bijna 280.000 euro.



In hun bericht temperen de ING-economen de verwachtingen van starters dat alles binnen afzienbare tijd beter wordt op de woningmarkt. ,,Ondanks het aantrekken van de bouw, zal de krapte voor starters nog wel een tijd hoog blijven", luidt hun sombere boodschap.

Huren

Voor starters die echt omhoogzitten, sommen de economen nog wel drie alternatieven op: huren in grote steden, kopen in de minst krappe steden of kopen in kleine steden en dorpen.

Dat huren in de vrije huursector echt niet voor alle starters een optie is, benadrukte de directeur van verhuursite Pararius, Jasper de Groot, begin deze week nog. Vorig kwartaal stegen de huren gemiddeld met 6,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.