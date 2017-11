Opkoper Nederlandse chipmaker prooi in grootste techovername ooit

Broadcom, dat chips voor mobiele telefoons en andere telecom-apparatuur maakt, biedt 70 dollar per aandeel Qualcomm, meldt financieel persbureau Bloomberg. 60 dollar is daarvan contant geld en 10 dollar in aandelen. Daarmee komt het bod op Qualcomm – dat eveneens een van de grootste chipmakers voor smartphones is - uit op 130 miljard dollar (112 miljard euro). Als de overname doorgaat, ontstaat de derde chipfabrikant op de wereld. Zeker als de combinatie ook nog uit het Nederlandse NXP gaat bestaan. Vorig jaar bood Qualcomm liefst 38 miljard dollar voor de Philips-spin off uit Eindhoven. Die overname blijkt echter lastiger dan gedacht: grote aandeelhouders van NXP noemen het bod te laag, bovendien doen zowel de Europese als de Chinese mededingingsautoriteiten moeilijk. Als de overname niet doorgaat moet Qualcomm 2 miljard dollar boete betalen aan NXP.

Schulden

Onduidelijk is of Broadcom naast Qualcomm ook NXP wil hebben. Het bedrijf is specialist in chips voor de autoindustrie, met zelfrijdende auto’s op komst een aantrekkelijke markt. Nadeel is echter dat Broadcom zich dan nog meer in de schulden moet steken om de deal te financieren. Ook moeten Amerikaanse toezichthouders akkoord gaan.



Reden dat Broadcom een bod doet is dat er nu een kans ligt. Qualcomm heeft een beroerd jaar achter de rug, Broadcom heeft het tij mee. De koers van het aandeel steeg de afgelopen tijd met tientallen procentpunten.



Zelf zit Qualcomm niet op een overname te wachten. Naar verwachting zal de directie aandeelhouders adviseren niet akkoord te gaan met het overnamebod, aldus Bloomberg.