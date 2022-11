Opnieuw daverende cijfers Action; klanten komen ook voor de dagelijkse boodschappen

In de eerste negen maanden van 2022 behaalde Action een omzet van 6,1 miljard euro. Dat is een groei van 27 procent in vergelijking met de eerste negen maanden van 2021. Het aantal winkels steeg met 150 naar 2.133. Dit leverde banen op voor 4.300 medewerkers.

Dalende koopkracht

Al langer maakt Action werk van duurzaamheid, vaak het grootste kritiekpunt op de keten, die actief is in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Spanje. In een toelichting op de cijfers wijst Hajji erop dat in 2023 alleen nog duurzaam katoen wordt verkocht, een ambitie die eerder voor 2025 was gesteld. Ook voor duurzaam hout zijn de ambities met een jaar verscherpt. Vanaf 2024 is er alleen nog duurzaam hout te koop in de Action, dat was eerder nog 2025.