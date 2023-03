Opnieuw klinkende cijfers Action; klanten kwamen in 2022 vooral voor plaids en kaarsen

Uit het laatste jaarverslag blijkt opnieuw dat Action (in 1993 als een klein winkeltje in Enkhuizen begonnen) een daverend succes is. De operationele winst kwam vorig jaar uit op 1,2 miljard euro. De winkelketen zag eerder al meer klanten komen voor de dagelijkse boodschappen zoals wasmiddel, zeep en toiletpapier. Nu blijken klanten ook bij ieder bezoek meer geld uit geven. Action zegt dat met name producten die zijdelings te maken hebben met de hoge energieprijzen (plaids en kaarsen) populair waren het afgelopen jaar.

Action lijkt ook te profiteren van inflatie en hoge prijzen. Daarover zei topvrouw Hajir Hajji eerder: ,,Ik denk dat discount niet meer iets is om je voor te schamen, maar iets wat volledig is geaccepteerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. We hebben vriendelijk personeel en steeds betere winkels.”

Volop lof

Daarvoor krijgt Action volop lof. ,,Action is de succesvolste retailformule die Nederland sinds lange tijd heeft voortgebracht’’, zegt bijvoorbeeld Dirk Mulder, detailhandel-specialist bij ING. Volgens hem is het voor veel bedrijven moeilijk om van een Nederlands concept een internationaal succes te maken, zoals bij Action wel lukt. ,,Klanten worden continu verrast. En Action is uiterst efficiënt in bijvoorbeeld logistiek en de bouw van hun winkels. Op die manier kunnen ze relatief snelle groei realiseren.’’

Ter illustratie: een winkel in Rotterdam is op precies dezelfde manier ingericht als in Milaan, zodat weinig tijd en energie verloren gaan aan randzaken. Bovendien koopt Action met gigantische volumes tegelijk in. Topvrouw Hajji daarover: ,,Bij ons doen we de inkoopprijs maal 1 of 2, waar dat bij andere winkels keer 6 is. Als we een product niet voor de laagste prijs kunnen inkopen, doen we dat ook niet. Die chocoladereep kan vandaag wel in de winkel liggen, maar morgen misschien niet. Klanten weten dat van ons en accepteren dat.”

Bedreigingen

Desondanks ziet Mulder ook bedreigingen, met name op het gebied van digitalisering; klanten kunnen bij Action niet online winkelen. ,,Daar kiezen ze bewust voor, dat is aan de ene kant ook logisch. Action werkt met kleine marges, waardoor bezorging snel te duur wordt. Aan de andere kant zijn er concurrenten als Zeeman die er wel mee zijn begonnen.’’

In wat Mulder ‘consumentisme’ noemt, ziet Mulder een tweede probleem. ,,Mensen worden altijd verrast door een lage prijs, maar daardoor kopen klanten ook spullen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Ze gooien het na een paar keer misschien wel weg. Dat laat een milieuafdruk achter, en je kunt je afvragen of we daar niet wat van moeten vinden.’’

Action zelf zegt dat door die lage prijzen, ook mensen met lage inkomens aan bijvoorbeeld speelgoed kunnen komen. ,,Daar zit wel een kern van waarheid in, maar de klantengroep van Action wordt steeds groter. Iedereen maakt er gebruikt van; dat werpt vragen over duurzaamheid op.’’

Bij het laatste jaarverslag kondigt Action desondanks aan de eigen klimaatdoelstellingen aan te scherpen. De datum waarop 100 procent van Actions hout en katoen duurzaam moet zijn ingekocht wordt vervroegd: voor katoen is de streefdatum nu 2023, voor hout 2024. Voor het einde van 2024 zijn alle winkels van het gas af.

Kijk onze video's over de economie in onderstaande playlist: