Oud-politicus Van der Tak nieuwe voorzitter LTO Nederland

De enorme personeels­te­kor­ten in de zorg: waar komen ze vandaan, en wat doen we eraan?

22 oktober Met name in de afgelopen coronaperiode stond het nijpende tekort aan zorgpersoneel volop in de schijnwerpers: op de ic’s is sprake van een flinke schaarste en in september eisten digitale demonstranten op het Malieveld zelfs structurele loonsverhoging. De tekorten zijn echter niet nieuw: er is, door het hele land, al jaren grote vraag naar meer zorgmedewerkers. Waarom is dat eigenlijk zo — en hoe lossen we dat op?