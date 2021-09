Oud-topman AkzoNobel Aarnout Loudon (84) overleden

Ook is de geboren Hagenaar bestuurder geweest bij werkgeversorganisatie VNO en was hij als commissaris actief bij olie- en gasconcern Shell.



Loudon werd in 1982 bestuursvoorzitter bij Akzo, dat toen al met bijna 80.000 werknemers een van Nederlands grootste ondernemingen was. Hij bleef twaalf jaar aan en werd ook wel bekend als ‘Mr. Akzo’. Met de overname van het Zweedse chemiebedrijf Nobel in 1994 maakte hij van de onderneming een van de grootste verfproducenten van de wereld.



Hij was een nazaat van de ‘industrie-adel’, die in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw ontstond. Zijn familie is door het gouverneur-generaalschap van Loudons overgrootvader in de voormalige kolonie in de adelstand verheven. Paardrijden, de jacht en het verzamelen van kunst waren zijn belangrijkste hobby’s.