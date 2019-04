Outletcentrum Halfweg komt er, maar voor wie?

Er is definitief groen licht voor de bouw van het outletcentrum dat vrijwel niemand wil. Of het koopjescentrum in Halfweg inderdaad de verwachte 2 miljoen bezoekers zal trekken, is na tien jaar strijd nog maar de vraag.

Tegen de komst van outletcentrum The Style Outlets, halverwege Amsterdam en Haarlem, is ruim tien jaar gestreden. Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer zijn tegen, net als de provincie Noord-Holland en een groep winkeliers.

Eerder wees de Raad van State de overheidsbezwaren al af. Vorige week werd ook het laatste bezwaar, van 17 winkeliers en branchevereniging INretail, de Fietsersbond en Milieudefensie, uit de weg geruimd. Volgens het hoogste rechtscollege is het geëiste bouwverbod in verband met bomenkap, verkeersdrukte en overlast terecht afgewezen.

De bouw van het outletcentrum in Halfweg is vorig jaar begonnen. Het Spaanse Neinver, dat in heel Europa outletcentra uitbaat, wil er op 19.000 vierkante meter 150 uitverkoopwinkels vestigen. INretail vertegenwoordigt winkeliers uit Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem . Zij vrezen oneerlijke concurrentie, omdat er nu al te veel winkelruimte in de regio zou zijn. Zo zit op een steenworp afstand van Halfweg outletcentrum Akerpoort. De winkels verkopen er overtollige kledingvoorraad en ramsjpartijen.

De bezwaarprocedures hebben de opening van het outletcentrum jaren vertraagd. Vijf jaar geleden trok projectontwikkelaar MAB zich al uit het project terug vanwege het oponthoud. Onlangs moest de oplevering opnieuw een jaar worden uitgesteld, tot najaar 2020. ,,Het is de vraag of Neinver exact wil vasthouden aan het plan dat al vijf jaar geleden is ingediend”, zegt de woordvoerder van INretail.

Enthousiasme

In de tussentijd is het enthousiasme voor outletwinkels flink afgenomen. Plannen voor outletcentra zoals in Zoetermeer, Zevenaar en Assen, zijn nog onlangs afgeblazen. Vorige week maakte koopjesketen Saks Off 5th bekend zijn winkels in Amsterdam en Rotterdam te sluiten. De reden? Een gebrek aan animo.

Neinver sprak eerder de verwachting uit jaarlijks 2 tot 3 miljoen bezoekers naar Halfweg te zullen trekken. Dat zou te vergelijken zijn met de circa 2,5 miljoen die vorig jaar het veel grotere en bekendere Batavia Stad bij Lelystad bezochten. Roosendaal zat vorig jaar op circa 1,5 miljoen bezoekers, Roermond op meer dan 7 miljoen.

Neinver wil vooral bezoekers uit het buitenland trekken, waaronder mensen die een tussenstop maken op Schiphol. Desondanks is er ook een parkeerplaats met 2000 plekken aangelegd, klaarblijkelijk voor lokaal bezoek. Overlast en verkeersdrukte waren voor omliggende gemeenten belangrijke redenen om het door buurgemeente Haarlemmerliede gesteunde plan aan te vallen.