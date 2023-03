Overheid VS gaat alle tegoeden failliete Silicon Valley Bank beschikbaar maken

Buschauf­feur Henk blijft staken, ook al kost hem dat 50 euro per dag: ‘Dat mis je eind van de maand dus wel’

De stakingen bij het busvervoer beleven vandaag een nieuwe etappe en het einde van het cao- conflict is nog niet in zicht. In een klaagschrift spijkeren chauffeurs van EBS nog eens glashelder wat er allemaal mis is digitaal op de deur van hun baas.