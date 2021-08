Overleven deze coronaproducten... corona? ‘Ik verkocht er soms 900 op één dag’

Arcelor Mittal Grootste staalcon­cern ter wereld gaat Nederland­se groene steenkool gebruiken

17 augustus Arcelor Mittal gaat in zijn hoogovens in Gent biologische steenkool uit Nederland gebruiken. Afvalhout wordt geperst tot briketten die minder giftige stoffen uitstoten. En er wordt per saldo bespaard op broeikasgas CO2.