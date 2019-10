Overnamestrijd om maaltijdbezorger Just Eat

Prosus benaderde Just Eat onlangs om een overname te bespreken. Tot een overeenkomst kwam het niet en dus besloot Prosus door te zetten met een vijandig bod. Het dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse Naspers heeft 4,9 miljard pond, omgerekend zo’n 5,7 miljard euro, over voor het Britse bedrijf.



Het bedrijf zegt met zijn bod in contanten zekerheid te kunnen bieden aan aandeelhouders van Just Eat. Die zekerheid biedt Takeaway, dat de overname grotendeels in aandelen wilde voldoen, niet. De dochter van de Zuid-Afrikaanse techgigant Naspers denkt ook meer te kunnen bieden dan Thuisbezorgd, onder meer vanwege zijn netwerk in 40 landen. Het bedrijf claimt 4 miljard mensen te kunnen bedienen en 400.000 restaurantpartners te hebben.



Een fikse tegenvaller dreigt nu voor Takeaway, het moederbedrijf van de Nederlandse maaltijdbezorger Thuisbezorgd. Dat bereikte deze zomer een akkoord met zijn Britse rivaal. Daarmee zou een van de grootste spelers op het gebied van maaltijdbezorging in Europa ontstaan. Thuisbezorgd groeide sinds begin deze eeuw uit tot de grootste maaltijdbezorger in Nederland.