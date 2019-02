Overspannen situatie huizenmarkt zet woonwinkels onder druk

Woningmarktdeskundigen waarschuwen al langer: alle seinen staan op rood. Het gemiddelde (nieuwbouw)huis in Nederland was nog nooit zo duur als nu, het aantal woningen dat te koop staat loopt snel terug en de prijzen blijven maar stijgen. ,,Dit gaat de verkeerde kant op’’, luidt hun waarschuwing.

Zo slecht gaat het niet in de wereld van woonwinkels, vloer- en keukenbedrijven, benadrukt Bert-Jan van der Stelt, specialist Wonen bij INretail, de brancheorganisatie van de detailhandel. ,,Van een code rood of iets dergelijks is geen sprake. We hebben vier goede jaren achter de rug, dus de ondernemers hebben genoeg vet op de botten om eventuele verliezen op te vangen. Bovenal: er worden nog steeds woningen bijgebouwd en verkocht. We hoeven ons in die zin geen zorgen te maken.’’

Máár toch, het is evident dat de woonsector de gevolgen voelt van het gedoe op de woningmarkt. Minder verhuizingen leiden direct tot minder verkoop van keukens, meubels of badkamers, beaamt Van der Stelt. Het afgelopen kwartaal liep de omzet licht terug en INretail verwacht dat de omzet dit jaar verder daalt, met zo’n 3 procent.

Die daling is goed te verklaren: de woningmarkt en woonbranche zijn nauw met elkaar verweven. Zo nauw dat je er de klok op gelijk kunt zetten: als het goed gaat met de woningmarkt, floreert de woonbranche. Als het slecht gaat met de woningmarkt, heeft de woonwinkel meteen minder werk.

Faillissementen

Vooral in die gebieden waar de huizenmarkt op slot zit, zoals in en rond de grote en populaire steden, kunnen de winkeliers erover meepraten. Zit het personeel daar nu duimen te draaien? Liggen faillissementen op de loer? Volgens Van der Stelt valt dat allemaal mee, maar zullen ze in sommige winkels ongetwijfeld ‘blij zijn als er iemand de winkel binnenwandelt’. Volgens hem kan dat overigens sterk verschillen per regio of segment. Zo kan een nieuwbouwproject een groot verschil maken voor de lokale ondernemer.

Het lijkt erop dat de woonbranche vooral afhankelijk is van hoe de woningmarkt draait, maar helaas is dat niet de enige bedreiging voor de winkeliers, aldus INretail. De concurrentie is fel: er staan doe-het-zelfformules, supermarktketens en nieuwe buitenlandse woonformules klaar om hun plek te veroveren. Daarnaast heeft de woonsector - net als veel andere sectoren - te kampen met een tekort aan ambachtsmensen.

Houdt de branche gezien al die bedreigingen toch ergens rekening met een nieuwe crisis? Van der Stelt: ,,De huizenmarkt zal de komende tijd verder opdrogen, maar laten we niet vergeten dat de problemen ditmaal heel anders van aard zijn dan zeven jaar geleden. Nu stijgen de prijzen en hebben we een tekort aan huizen, destijds was er een overschot aan woningen en daalden de prijzen extreem. Dus een recessie... nee dat niet, hoogstens komt er wat stagnatie.’’