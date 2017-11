Overwegend herstel op Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 539,85 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 817,76 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,6 procent vooruit. Londen stond vlak.

NN

NN Group was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,8 procent. De verzekeraar profiteerde in het derde kwartaal, net als veel branchegenoten, van de gunstige ontwikkelingen op de financiële markten en zag de winst flink stijgen.

Altice zette het herstel voort en klom 1,7 procent. Het aandeel won een dag eerder al bijna 8 procent nadat het kabel- en telecombedrijf liet weten werk te maken van het terugdringen van zijn schuld. Grootste daler was telecomconcern KPN met een min van 0,7 procent.

Midkap

In de MidKap zakte VolkerWessels 0,9 procent. De resultaten van het bouwbedrijf lagen volgens analisten van ING relatief in lijn met de verwachtingen. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting daalde 0,2 procent, na een winstalarm van de Oostenrijkse concurrent Zumtobel. ASMI klom 0,7 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie verwacht volgend jaar twee keer meer omzet in China.

Bij de kleinere bedrijven ging Accell Group 8,7 procent onderuit. De fietsenfabrikant waarschuwde dat het resultaat dit jaar lager zal uitvallen dan in 2016 door de lastige markt in de VS. De resultaten van drankenfabrikant Lucas Bols (plus 2 procent) vielen wel in goede aarde. Biotechnologiebedrijf Curetis, dat ook met cijfers kwam, kelderde ruim 9 procent.

In Parijs klom Bouygues 4,6 procent, na positieve resultaten van het Franse bouw-, media- en telecombedrijf. Tele2 steeg in Stockholm ruim 1 procent. Deutsche Telekom (min 0,1 procent) staat open voor een fusie van de Nederlandse divisie T-Mobile met de Nederlandse tak van branchegenoot Tele2. Het Zweedse telecombedrijf wilde niet op de uitlatingen van zijn Duitse concurrent ingaan.

Euro

De euro was 1,1772 dollar waard, tegen 1,1797 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 55,29 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 61,76 dollar per vat.