Pakketbezorger neemt aan de deur retourtjes mee terug

De bezorger die een pakketje komt afleveren, neemt desgewenst direct een retourpakketje mee terug. Het is niet nodig om dat vooraf aan te kondigen bij het postbedrijf. Een ritje naar een winkel of supermarkt om het pakket daar in te leveren, is niet langer nodig. De insteek is dat een pakje dat teruggaat met een bezorger die toch al aan de deur staat, niet alleen gemak biedt maar ook veruit de duurzaamste manier van retourneren is, stelt PostNL.