Papieren, papieren en nog eens papieren; Brexit drijft Oost-Nederlandse bedrijven tot wanhoop

,,Help me of ik ga gillen”, antwoordt Karel van Dodewaard als naar de Brexit wordt gevraagd. Met zijn bedrijf Delta Chesterfield handelt hij vanuit Epse, bij Deventer, in klassieke Engelse banken. ,,Het is een drama, bij het ingaan ervan was niks geregeld. Onze producenten moesten voor de export allerlei papieren invullen, waarvan ze het bestaan niet eens kenden.”