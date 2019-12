‘Parttime werken is geen verworvenheid maar een groot probleem’

Vrouwen zijn werkschuwe deeltijddiva's en moeten dan ook niet lopen huilebalken dat ze minder verdienen. Eens in de zoveel tijd duikt er een dergelijke 'analyse' op over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Onlangs van Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote. In Nederland verdient een vrouw, die hetzelfde werk doet als een man, gemiddeld 7 procent minder in het bedrijfsleven, en 5 procent minder bij de overheid. Dat zou komen omdat de Nederlandse vrouw niet vol voor haar werk gaat, zoals al die ambitieuze mannen, maar liever origami vouwt met haar kinderen of een cursus mindfullness voor mama's volgt.