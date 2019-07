Pensioen kan wel tot 5000 euro per jaar hoger worden

En dat tikt behoorlijk door. ,,Uit het onderzoek komt dat pensioenen gemiddeld 14 procent meer waard hadden kunnen zijn als er risicovoller was belegd. Dat komt overeen met 5000 euro gemiddeld per deelnemer’’, aldus Alserda.



Maar dat geld komt er niet, want pensioenfondsen beleggen veel voorzichtiger dan de deelnemers wensen. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste is het moeilijk de beleggingsvoorkeur goed te meten. ,,Veel pensioenfondsen vroegen hun deelnemers vooral naar de emoties rond pensioenen. Zoals: slaapt u slecht bij risico’s. Nu kijken we veel meer naar hoeveel risico iemand bereid is te lopen voor een beter rendement. Ten tweede zijn pensioenfondsen meestal collectief ingericht. Ze hebben één beleggingsbeleid voor iedereen.’’