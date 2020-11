Pensioenfonds Zorg en Welzijn stapt na miljardenverlies uit oliemarkt

In april werd de prijs voor een vat Amerikaanse olie zelfs even negatief en betaalden beleggers bijna 40 dollar per vat om van hun olie af te komen. Voor PFZW was dit de reden om 'versneld' uit de oliemarkt te stappen. Eind vorig jaar stond er nog voor 8,6 miljard euro aan grondstoffenbeleggingen, uitsluitend oliecontracten, in de boeken.



Aan het eind van het afgelopen kwartaal is dat teruggebracht naar nul. Dat besluit is definitief, heeft een woordvoerder aan de krant laten weten. Het grootste Nederlandse pensioenfonds, ABP, belegt nog wel in grondstoffen. Nummer drie, PMT, doet dat niet omdat het de beleggingen een te hoog risico vindt.