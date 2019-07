Pensioenfondsen moeten ondanks akkoord mogelijk toch korten

Resort in Spanje past bij Europese ambitie Veluwse vakantieke­ten Droompar­ken

16 juli Droomparken wil uitgroeien tot een Europese speler die in meerdere landen actief is. Dat zegt directielid Andries Bruil. Volgend jaar zomer zet de Veluwse keten van vakantieparken zijn eerste stap in het buitenland met de opening van een resort bij het Zuid-Spaanse Marbella.