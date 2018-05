Personeel Eneco woedend over keuze nieuwe topman

De raad van commissarissen van Eneco maakte vanmiddag bekend Sondag (55) per september te willen benoemen als opvolger van de huidige topman Jeroen de Haas. Dat moet deze maand al gebeuren tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25 mei.



De toezichthouders hebben haast nu ze bezig zijn met het zoeken van een koper voor Eneco. De 53 gemeenten waar Eneco eigendom van is willen hun aandelen cashen nu het energiebedrijf sinds vorig jaar los is gemaakt van de netwerktak Stedin. Eneco kan wel 3 miljard euro opleveren.



Volgens Edo van Assem, voorzitter van de RvC, is de beoogde ceo Sondag geknipt voor de taak. ,,Hij is bekend met duurzaam ondernemen en heeft daarnaast veel ervaring met verkoop- en privatiseringstrajecten. Het voortzetten van de duurzame strategie is een belangrijke opdracht voor Sondag.''