Personeel Miss Etam stapt alsnog naar rechter om afbraak winkelketen te stoppen

Digitale top moet brexitover­leg uit impasse halen

3 oktober Topoverleg tussen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson moet het brexitoverleg uit een impasse halen. Zaterdag praten de twee via een videoverbinding met elkaar over de stand van zaken in de onderhandelingen en mogelijke vervolgstappen.