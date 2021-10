Philips maakt tandenborstel en scheerapparaat duurder om chiptekort

Driekwart van Amsterdam­se Airbnb-adres­sen verdwenen na invoering van registra­tie­plicht

9:27 Verhuurplatform Airbnb verloor in één klap driekwart van zijn woningaanbod in Amsterdam. Dat is een rechtstreeks gevolg van de invoering van een verplichte registratie op 1 oktober. De gemeente hoopt zo eindelijk de overlast door het toerisme in de stad te beteugelen.