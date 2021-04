Philips’ reputatie piekt in coronatijd; merk zit wereldwijd in de lift

Bedrijven vrezen minder voorraad door blokkade Suezkanaal: containers vol seksspeel­tjes in de wacht

26 maart De opstopping van containerschepen in het Suezkanaal heeft gevolgen voor de bevoorrading van winkels en andere bedrijven in Nederland. Zo meldt Mirage Retail Group, moederbedrijf van onder meer Blokker en Big Bazar, dat de blokkade zeker voor problemen gaat zorgen. Ook EasyToys, gespecialiseerd in seksspeeltjes, laat weten gedupeerd te zijn. ,,Er staan tientallen zeecontainers van ons in de file.’’