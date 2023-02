Philips-top ziet af van bonussen na ‘teleurstellend’ jaar

Jakobs heeft in oktober en vorige maand ontslagrondes en een reorganisatie aangekondigd waardoor in totaal 10.000 banen verdwijnen de komende jaren.

Philips-bestuurders hebben normaal gesproken recht op een bonus in cash, maar ook een bonus in aandelen die over een langere termijn geldt. Van beide bonussen ziet de top van het bedrijf af. Vorig jaar was er veel kritiek van aandeelhouders op het beloningsbeleid van Philips, waar ook toen al problemen speelden met slaapapneu-apparaten en leveringsproblemen. Het bedrijf zegt daar van geleerd te hebben en na gesprekken met aandeelhouders tot zijn beslissing te zijn gekomen.