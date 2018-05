Philips-topman: Gebrek aan techneuten bedreigt welvaart

Volgens De Jong zien de meeste Nederlanders het tekort aan technici louter als probleem van grote bedrijven en de industrie. ,,Het tegendeel is waar: er is een digitale revolutie gaande die de gehele maatschappij onderste boven zet."



Voortschrijdende automatisering, kunstmatige intelligentie en data-wetenschap dringen juist door in de zorg, onderwijs, de typische alfadomeinen, betoogt De Jong, die ook bestuurslid is van werkgeversclub VNO-NCW en technische brancheclub FME.

Onderschat

Het tekort aan technici gaat daarom komende jaren nog veel nijpender worden, waarschuwt de Philips-president. Nu al zijn in de technische industrie 120.000 werknemers extra nodig tot 2030. ,,Een sterk onderschatte trend is dat álle organisaties naarstig naar technici, ICT'ers en bètageschoolden zoeken."



Het Kabinet moet daarom dringend extra geld beschikbaar stellen voor technische universiteiten. ,,Het aantal technische studies met numerus fixus groeit nog steeds." Ook moet er geld naar het techniekonderwijs op het MBO. ,,Er stromen veel te weinig leerlingen in, meisjes en allochtone jongeren blijven te weinig kiezen voor technische opleidingen."

Schijn

Er staat veel op het spel, aldus De Jong. ,,Voor veel Nederlanders lijkt onze welvaart zo vanzelfsprekend, maar dat is schijn. We hebben die met veel pijn en energie opgebouwd."



Door het dichtdraaien van de gaskraan en de hard groeiende zorgkosten, dreigt al welvaart verloren te gaan. ,,Het gas levert jaarlijks miljarden op, de kosten van de zorg bedragen 95 miljard per jaar en stijgen harder dan de economische groei. Hoe compenseren we dat?"



De jong wijst ook op de concurrentie: landen zoals Frankrijk en Duitsland investeren miljarden in artificiële intelligentie en automatisering. Dat bedreigt het excellente Nederlandse vestigingsklimaat.

Slechte aansluiting

De nieuwe jaarlijkse techbarometer van technisch opleider ROVC die vandaag verschijnt, ondersteunt De Jong's pleidooi. 54 procent van de circa duizend gepeilde technische organisaties denkt dat het tekort aan geschikt personeel de concurrentiepositie van Nederland negatief beïnvloed.



Vier op de vijf organisaties kampt met of voorziet een tekort aan technisch personeel. Als oorzaak noemt het ROVC de slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven.